John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 filmi oyuncuları kimler?

JOHN WİCK 2 FİLMİ KONUSU

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...

Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.

JOHN WİCK 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen : Chad Stahelski

Oyuncular : Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane

Türü : Aksiyon / Gerilim