Judonun oklavalı anneleri!

Düzce
'de yaşayan 30 sporcu annesi, 10 yıl önce evlatlarını spor kurslarına götürürken tanıştı. Kendisi de sporcu annesi olan judo antrenörü Nermin Alayıldız
, annelerin de judoya başlamasına vesile oldu. Bir yanda tatamide ter döken anneler, ellerindeki oklavalarla da evlatlarının doğal beslenmesi için erişte yapmaya başladı. İşleri büyüyen tataminin oklavalı anneleri, 4 Mart 2020'de kooperatif çatısı altında buluştu. Türkiye
'de bir ilki gerçekleştirerek "Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi
Üretimi ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu. Pandemide tam kapanma dönemlerinde her anne online eğitimler ve sertifikalar alarak kendini geliştirdi. İmece usulü başladıkları kooperatifçilikte çığır açan "Olimpik anneler", şimdilerde siparişlere yetişemiyor. E-ticarete atılan olimpik anneler, kazandıkları gelir ile başta kendi illerindeki sporculara sponsor oluyor.
'DEVLET DESTEĞİYLE BÜYÜDÜK'
Kooperatif kurucu başkanı Nermin Alayıldız, kuruluş aşamaları ve hedeflerini SABAH
ile paylaştı. Kooperatifin ortakları üyeleri ve tedarikçilerinin ulusal ve uluslararası madalyalara sahip sporcu annelerinden oluştuğunu anlatan Alayıldız, "Cumhurbaşkanımızın 'Kooperatifler lokomotif halinde çalışır, birlikteliğin göstergesidir' sözüyle kooperatif kurmaya karar verdik. Gerekli eğitimleri aldık şu an 63 olimpik annemiz var. Üretim yerimizi büyüttük, yılbaşında 50 anne daha bize katılacak. Sırf kooperatifte bizimle olmak için çocuğunu spora gönderen annelerimiz var" dedi. Pandemiye rağmen devlet desteğiyle kısa sürede büyüdüklerini vurgulayan Alayıldız, "2020 Aralık'ta Ticaret Bakanlığı
'nın KOPDES hibe programına bir proje yazdık. Projemiz birinci sırada onaylandı. Oradan kurutma fırınlarımızı aldık. Bu fırınlarla 10 günde yaptığımız ürünleri bir haftada paketler hale geldik" diye konuştu.
ANNE DUASIYLA YAPILIYOR
Kooperatiflerinin bir diğer hayalinin 2024 Olimpiyatları
'nda oyuncuların annelerine sponsor olmak olduğunu belirten Alayıldız, şöyle devam etti: "Anneleri sporculara ne kadar yakın tutabilirsek başarının da artacağını düşünüyoruz. Tribünde annenin yarattığı sinerji çok farklı. Son olimpiyat
oyunlarında da 4 sporcumuzu olimpik anneler ürünleriyle besledik. Ürünlerimizin anne duasıyla yapıldığını, kendilerine yarayacağını anlattık."
TARHANA KURUSU REÇEL, TURŞU...
SPORCULARIN en çok tükettiği ürün makarna olduğu için erişte yaparak işe başladıklarını söyleyen Alayıldız, "Yöresel ürünlerin hepsini üretiyoruz. Tarhana kurusu, reçel, turşu ve salça çeşitleri, kozalak şurubu ve Düzce'nin yöresel tüm ürünleri var. Kartelamızı geliştiriyoruz fakat asıl hedefimiz büyük bir makarna fabrikası açmak" dedi.