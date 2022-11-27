Haberler Yaşam Haberleri Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 23:00 Son Güncelleme: 27.11.2022 23:00

Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (27 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Jules Verne’in Denizler Altında 20.000 Fersah romanının adında geçen 20.000 Fersah hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Jules Verne'in "Denizler Altında 20.000 Fersah" romanının adında geçen "20.000 Fersah" hangisidir?

A- İnilen derinlik
B- Katedilen mesafe (CEVAP)
C- 20.000 balık
D- 20.000 asker


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