Juventus Benfica maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Juventus Benfica maçı canlı yayın kanalı izle

Juventus ile Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 2. Maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi televizyondan izlemek isteyenler "Juventus Benfica maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi Juventus Benfica maçı canlı yayın kanalı linki ve tüm detaylar şöyle;
JUVENTUS XI: Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Guadrado, Paredes, Mckennie, Miretti, Kostic, Milik, Vlakovic
BENFICA XI: Odysseas, Bah, Antonio S., Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, Rafa, J. Mario, G. Ramos