Juventus - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Kenan Yıldız’da! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, dev bir mücadele ile devam ediyor. Geride kalan üç haftada istediği sonuçları alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen İtalyan devi Juventus, gruptaki kaderini belirleyecek maçta Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Peki, bu kritik Juventus - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak mı? İşte o mücadelenin tüm detayları!

Juventus Stadyumu, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu karşılaşmalarından birine sahne olacak. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, ligde oynadığı üç maçta galibiyet yüzü göremedi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşısında alacağı bir galibiyet, hem gruptan çıkma iddialarını canlandıracak hem de takım üzerindeki baskıyı azaltacak. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansı da merakla bekleniyor.

JUVENTUS - SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi Juventus Sporting Lizbon maçı 4 Kasım Salı (bugün) oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS - SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi karşılaşması Tabii Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Serie A'daki son maça Kenan Yıldız ile başlamayan yeni teknik adam Luciano Spalletti'nin Şampiyonlar Ligi kararı bekleniyor. Geçtiğimiz maçta dizinde yaşadığı problem nedeniyle riske edilmediği öğrenilen milli yıldızın Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.

