Juventus - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Kenan Yıldız’da! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta

Juventus Stadyumu, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu karşılaşmalarından birine sahne olacak. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, ligde oynadığı üç maçta galibiyet yüzü göremedi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşısında alacağı bir galibiyet, hem gruptan çıkma iddialarını canlandıracak hem de takım üzerindeki baskıyı azaltacak. İtalyan ekibinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansı da merakla bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi Juventus Sporting Lizbon maçı 4 Kasım Salı (bugün) oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Serie A'daki son maça Kenan Yıldız ile başlamayan yeni teknik adam Luciano Spalletti'nin Şampiyonlar Ligi kararı bekleniyor. Geçtiğimiz maçta dizinde yaşadığı problem nedeniyle riske edilmediği öğrenilen milli yıldızın Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.