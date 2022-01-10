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Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:38 Son Güncelleme: 10.1.2022 16:43

K-9’lu operasyon... Boş arazide satış yaparken yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
K-9’lu operasyon... Boş arazide satış yaparken yakalandılar

İstanbul Pendik’teki boş bir arazide uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi yakalandı. Arazide K-9 köpekleriyle arama yapıldı. Uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde G.Ç. ve G.K. isimli iki kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Uyuşturucu ticareti için sürekli olarak Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan boş araziye gelen G.Ç. ve G.K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin boş arazi üzerinde durdukları noktalar, K-9 köpekleriyle detaylı bir şekilde arandı. Şüphelilerin üzerinde ve arazide yapılan aramalarda 128.7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 10.8 gram Metamfetamin maddesi, 2 hassas terazi, paketleme cihazı, bin 170 lira nakit para, 3 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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K-9’lu operasyon... Boş arazide satış yaparken yakalandılar
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