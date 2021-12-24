Kaan asıl şimdi öldü! Kaan’ın katiline indirimli ceza: 3 yıl 4 ay

Girdiği son Yüksek Öğretim Kurumu sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) geçtiğimiz Ağustos ayında Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeseydi Kocaeli Tıp Fakültesi'nde okuyacaktı Necati Kaan Şahin. Ancak alkollü bir sürücünün kullandığı araçla hayallerini yarım kaldı. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden talihsiz öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. Kaan'a çarpıp kaçması nedeniyle, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Ş.'nin (24) Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada, trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin'in ailesi ve avukatları hazır bulunurken, sanık Mehmet Ali Şahin ise can güvenliğinin olmadığı iddiasıyla SEGBİS yoluyla katıldı.
Mehmet Ali Şahin
ÖNCE ARTTIRIM SONRA İNDİRİM: 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, geçtiğimiz duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Ali Ş. hakkında, kazada asli ve tek kusurlu kişi olduğu dikkate alınarak ilk etapta 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, Şahin'in kaza sırasında bilinçli taksir ile suç işlediği değerlendirmesinde bulunarak cezada arttırıma giderek 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 4 yıl verilen hapis cezasını, sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirilmesini hükmetti.
Kaan Şahin
"KAAN'IMIN HAYATININ BEDELİ BU MU?"
Karara tepki gösteren baba Mustafa Şahin, bu kararın kabul edebilecekleri bir sonuç olmadığını, gerekli hukuki itirazları yapacaklarını söyledi. Şahin, "Adalet arayışımız devam edecek. Benim Kaan'ımın hayatının bedeli bu mu? Benim evladım şuan toprağın altında. Katili ise son duruşmada tahliye edildi. Şimdi de 3 yıl 4 ay gibi bir hapis cezası aldı.
Bu cezayı ne zaman yatacağı da belli değil. Sen alkollü bir şekilde araç kullanıp bir, bir insanın hayatına son vereceksin. Olay yerinden kaçacaksın ve bu cezayı alacaksın. Bir insanın hayatına son vermenin bedeli bu kadar az olmamalı. Ne zaman yatacağı da belli değil. Kaza değil cinayet bu" diye konuştu.YKS Türkiye 1’incisi olan Necati Kaan Şahin’in ölümünde yürek yakan detay: Dedesine bu yüzden haber verilemedi!