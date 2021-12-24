Kaan asıl şimdi öldü! Kaan’ın katiline indirimli ceza: 3 yıl 4 ay

Bu cezayı ne zaman yatacağı da belli değil. Sen alkollü bir şekilde araç kullanıp bir, bir insanın hayatına son vereceksin. Olay yerinden kaçacaksın ve bu cezayı alacaksın. Bir insanın hayatına son vermenin bedeli bu kadar az olmamalı. Ne zaman yatacağı da belli değil. Kaza değil cinayet bu" diye konuştu.

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