Kaan Boşnak’ın boşanma davasına yayın yasağı!

Geçtiğimiz yıllarda başka kadınlarla mesajları ifşa olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak hakkında eşi Başak Ceylan Boşnak tarafından ortaya atılan şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Boşnak, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

Başak Ceylan Boşnak eşi Kaan Boşnak'a boşanma davası açtı. Kaan Boşnak ise mahkemeden yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkemenin talebi kabul etmesiyle birlikte konuya ilişkin yayın yasağı getirildi.