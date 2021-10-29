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Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:22 Son Güncelleme: 29.10.2021 13:33

Kaan’a çarpıp kaçan sürücü tam kusurlu çıktı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Kaan’a çarpıp kaçan sürücü tam kusurlu çıktı

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde üniversite hayalleri kuran Necati Kaan Şahin’e alkollü bir şekilde kullandığı aracıyla çarparak olay yerinden kaçan sürücü Mehmet Ali Şahin’in yargılandığı davanın ikinci duruşmasına bilirkişi raporu damga vurdu. Raporda, tutuklu Mehmet Ali Şahin’in aracıyla alkollü bir şekilde hız sınırının üzerinde seyrederek kazada tam kusurlu olduğu kaydedildi.

Girdiği son Yüksek Öğretim Kurumu sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) iki ay önce Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden talihsiz öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. O elim kaza olmasaydı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyacaktı Necati Kaan Şahin. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu şüpheli Mehmet Ali Şahin hakkında, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle davanın ikinci duruşması geçtiğimiz gün Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Necati Kaan Şahin

İKİSİNİ DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER ÖLDÜRDÜ

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Şahin sesli ve görüntülü bilişim sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve kazada vefat eden Necati Kaan Şahin'in ailesi katıldı. Şahin ailesini, 15 Temmuz 2020'de alkollü bir şekilde araç kullanan Çağdaş Şenyüz'ün çarparak ölümüne sebebiyet verdiği bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün sevenleri de yalnız bırakmadı.

SÜRÜCÜ TAM KUSURLU ÇIKTI

İki hafta önce kaza yerinde yapılan keşif sonucunda, bilirkişi tarafından kazanın nasıl olduğuna ilişkin rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporuna göre, sanığın kaza anında 1.42 promil alkollü olduğu, hız limitine uymadığı, önündeki aracı takip mesafesine uymama kurallarını ihlal ettiği için kazada tam kusurlu olduğu vurgulandı. Kazaya kurban giden Necati Kaan Şahin'in ise kusursuz olduğuna ilişkin değerlendirme yer aldı. Sanık mahkemedeki savunmasında, bilirkişi raporundaki aleyhine olan hususları kabul etmeyerek tahliyesini talep ederken, kazadaki kusur yönünden yeniden inceleme yapılmasını istedi. Davada şikayetçi konumda bulunan Necati Kaan Şahin'in anne, babası ve kardeşi sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Ali Şahin

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN

Duruşma savcısı, dosyaya gelen bilirkişi raporu, sanığın kaçma ihtimalini bulunması hususlarını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme verdiği ara kararda, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olması, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Necati Kaan Şahin

ADLİ TIP İNCELEYECEK

Dosya, sürücünün ve Necati Kaan Şahin'in kazadaki kusur yönünden detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilerek, duruşmayı 26 Kasım tarihine erteledi.

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Kaan’a çarpıp kaçan sürücü tam kusurlu çıktı
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