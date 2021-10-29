Kaan’a çarpıp kaçan sürücü tam kusurlu çıktı

Girdiği son Yüksek Öğretim Kurumu sınavında başarılı bir derece elde eden Necati Kaan Şahin (20) iki ay önce Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden talihsiz öğrenciye çarparak olay yerinden kaçtı. O elim kaza olmasaydı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyacaktı Necati Kaan Şahin. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu şüpheli Mehmet Ali Şahin hakkında, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle davanın ikinci duruşması geçtiğimiz gün Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Necati Kaan Şahin



İKİSİNİ DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER ÖLDÜRDÜ



Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ali Şahin sesli ve görüntülü bilişim sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve kazada vefat eden Necati Kaan Şahin'in ailesi katıldı. Şahin ailesini, 15 Temmuz 2020'de alkollü bir şekilde araç kullanan Çağdaş Şenyüz'ün çarparak ölümüne sebebiyet verdiği bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün sevenleri de yalnız bırakmadı.



SÜRÜCÜ TAM KUSURLU ÇIKTI



İki hafta önce kaza yerinde yapılan keşif sonucunda, bilirkişi tarafından kazanın nasıl olduğuna ilişkin rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporuna göre, sanığın kaza anında 1.42 promil alkollü olduğu, hız limitine uymadığı, önündeki aracı takip mesafesine uymama kurallarını ihlal ettiği için kazada tam kusurlu olduğu vurgulandı. Kazaya kurban giden Necati Kaan Şahin'in ise kusursuz olduğuna ilişkin değerlendirme yer aldı. Sanık mahkemedeki savunmasında, bilirkişi raporundaki aleyhine olan hususları kabul etmeyerek tahliyesini talep ederken, kazadaki kusur yönünden yeniden inceleme yapılmasını istedi. Davada şikayetçi konumda bulunan Necati Kaan Şahin'in anne, babası ve kardeşi sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Ali Şahin



TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETSİN



Duruşma savcısı, dosyaya gelen bilirkişi raporu, sanığın kaçma ihtimalini bulunması hususlarını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme verdiği ara kararda, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olması, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.