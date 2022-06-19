Haberler Yaşam Haberleri Kabaktepe: “Hiç kimseyi terör örgütleri temsil etmedi, edemez”
Giriş Tarihi: 19.6.2022 14:13 Son Güncelleme: 19.6.2022 14:28

Kabaktepe: “Hiç kimseyi terör örgütleri temsil etmedi, edemez”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kabaktepe: “Hiç kimseyi terör örgütleri temsil etmedi, edemez”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye’nin gündemine dair değerlendirmelerin yer aldığı bir dizi ileti paylaştı. Kabaktepe değerlendirmesinde, “Kimi çevrelerce suni bir şekilde oluşturulmuş ve beslenmiş Kürt-Türk, laik-anti laik veya alevi -sunni ayrımları; aynı mirasın ortaklarının, aynı idealin yoldaşlarının sorunu değildir. Gösterilmek istenilenin tersine halk nezdinde de bir karşılığı yoktur. Yüzyıllardır bu topraklarda kardeşlik eden hiç kimseyi terör örgütleri temsil etmedi, edemez. Şunu biliyoruz ki temsil ettiklerini söyledikleri insanlar da terörden muzdaripler. Ve yine onlar da biliyor ki, biz teröre karşıyız, herhangi bir etnik yapıya ya da kültüre değil” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kabaktepe sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı siyasi değerlendirmesinde, "Değerli dostlar; bizim tavrımız teröre karşı amasız ve fakatsız tavırdır. Biz PKK ile mücadele ediyoruz, kürtler ile değil. DHKP-C ile mücadele ediyoruz, sosyal demokratlarla değil. DEAŞ ile mücadele ediyoruz, dindarlar ile değil" ifadelerini kullandı.

"TAVRIMIZ DA NET!"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Bir arada yaşama kültürümüze, bizi biz yapan tüm değerlere karşı acımasızca saldıran bu yapıların; bazı değerleri bir kalkan veya sömürü aracı olarak kullandığı açıkça ortada. Bu hakikati görmeyen ya da görmek istemeyen kişilere karşı tavrımız da net!"

"MİLLETİNİ SEVEN HER VATANDAŞIN ORTAK İDEALİ…"

Sözlerine devam eden Kabaktepe, "Ülkemizin barış içinde daha iyi yarınlara ulaşması, milletini seven her vatandaşın ortak ideali. Bizler her zaman ortak tarihin, ortak coğrafyanın, ortak medeniyetin ve bir kader birliğinin parçaları olduk. İnanıyorum ki olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"KİMİ ÇEVRELERCE SUNİ BİR ŞEKİLDE OLUŞTURULMUŞ…"

Kabaktepe ifadelerini şöyle sürdürdü: "Kimi çevrelerce suni bir şekilde oluşturulmuş ve beslenmiş Kürt-Türk, laik-anti laik veya alevi -sunni ayrımları; aynı mirasın ortaklarının, aynı idealin yoldaşlarının sorunu değildir. Gösterilmek istenilenin tersine halk nezdinde de bir karşılığı yoktur."

"HİÇ KİMSEYİ TERÖR ÖRGÜTLERİ TEMSİL ETMEDİ, EDEMEZ"

Kabaktepe daha sonra, "Yüzyıllardır bu topraklarda kardeşlik eden hiç kimseyi terör örgütleri temsil etmedi, edemez. Şunu biliyoruz ki temsil ettiklerini söyledikleri insanlar da terörden muzdaripler. Ve yine onlar da biliyor ki, biz teröre karşıyız, herhangi bir etnik yapıya ya da kültüre değil" diye yazdı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Değerlendirmelerine devam eden Kabaktepe, "İnsanların birbirlerine göre konumlarının; dilleri, renkleri ve soyları ile belirlenemeyeceğini söylemeye devam edeceğiz. İdeolojik saplantılarla düşmanlık tohumu ekmeye çalışanlara karşı duruşumuz ve mücadelemiz devam edecek" dedi.

"İHANETE KARŞI TAVİZSİZ DURUŞUMUZLA VERECEĞİZ"

Son söz olarak Kabaktepe şunları söyledi: "Kin ve düşmanlığı, şiddet ve terörü şiar edilenlere karşı mücadelemizi hem tarih boyunca sürdürdüğümüz kardeşlik hikâyemiz hem de ihanete karşı tavizsiz duruşumuzla vereceğiz."

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Kabaktepe: “Hiç kimseyi terör örgütleri temsil etmedi, edemez”
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