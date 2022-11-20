Kabaktepe terör saldırısı gerçeğini sulandıran muhalefete seslendi: “Milletimizce not alınmıştır”

Terör örgütü PKK/YPG'nin İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı üzerinden bir hafta geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de terör saldırısı hakkında gündeme dair sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Kabaktepe, ilk olarak "Kıymetli Dostlar; zor ve üzüntülü bir haftayı geride bıraktık. Büyük acılar ve kayıplar yaşadık. Sözlerimin başında İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE YAKALANDI, KUKLACILAR İSE SIRASINI BEKLİYOR"

Kabaktepe, "Hamdolsun emniyet güçlerimiz hızlı bir şekilde saldırıyı yapan kuklaları yakalamayı başardı. Kuklacılar ise sırasını bekliyor. Devletimiz bu tür alçak yapıların arkasında kimlerin olduğunun farkındadır ve vakti gelince hesabını muhakkak soracaktır" ifadelerini kullandı.

"ACIYAN BİR KALBİN, YANAN BİR YÜREĞİN DİLİ, RENGİ, DİNİ OLMAZ"

Sözlerine devam eden Kabaktepe, "Kıymetli Dostlar; acının tasnifi olmaz. Acıyan bir kalbin, yanan bir yüreğin dili, rengi, dini olmaz. Hiçbir acı başka bir acıdan daha derin daha kesif daha büyük değildir. Çünkü acı, insanın ruhunda hissedilir ve ruhun ırkı yoktur. İnsan toplulukları tarihsel yaşanmışlıklarıyla, mutluluklarıyla, ortak örfleri ve inançlarıyla millet olurken; acıları, kederleri ve sarsıntılı günleri ile de kardeş olurlar. Acılar kardeşliği pekiştirir, kardeşlik ise millet olmanın en önemli koşuludur. Böyle acı günler, bir olmanın, birlikte direnmenin ve mücadele vermenin daha anlamlı olduğu günlerdir. Hiçbir söylem ve eylem milletimizin birleşmesinin, yek vücut olmasının önünde duramadı, duramayacaktır" dedi.



"ACIYI TASNİF EDEN 'ÖLÜ SEVİCİLERE' SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Sosyal medyada açıklamalarına devam eden Kabaktepe, "Birkaç söz de bu elim olaydan siyasi rant devşirmek isteyen, milleti ile acısını dahi paylaşamayan, acıyı tasnif eden "ölü sevicilere" söylemek istiyorum. Devletine güvenemeyen, devletinin kutlu yürüyüşünü engellemek için ortaya konulan meseleleri anlayamayan, siyasi ve şahsi ihtiraslarından dolayı akl-ı selimi bulamayan muhalefet, en azından milletin acısına saygı duymak zorundadır" diye yazdı.



"MESELEYİ BİR ŞEKİLDE ALÇAKÇA İMALARLA YORUMLAMAK BU MİLLETE VE BU DEVLETE İHANETTİR"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Bu zorunluluk insanidir, vicdanidir, ahlakidir. Bir acının üzerinden daha dakikalar geçmeden meseleyi seçim ile ilişkilendirmek, meseleyi bir şekilde alçakça imalarla yorumlamak bu millete ve bu devlete ihanettir."



"EYLEMİN FAİLİ YOKMUŞ GİBİ GERÇEKLİĞİ SULANDIRARAK YAPILAN KINAMALAR, MİLLETİMİZCE NOT ALINMIŞTIR"

Açıklamalarını sürdüren Kabaktepe, "Ayrıca eylemi gerçekleştiren lanet örgüt gün gibi ortada iken, sanki eylemin faili yokmuş gibi gerçekliği sulandırarak yapılan kınamalar, milletimizce not alınmıştır. Zamanı geldiğinde cevabı milletimiz tarafından verilecektir" dedi.



"İHANET RENGARENKTİR"

Kabaktepe son söz olarak, "Gözyaşının rengi, riyası, hesabı yoktur. Ancak ihanet rengarenktir. Bu yüzden ihanetin binbir türlüsü vardır ve var olmaya devam edecektir. İhaneti ortadan kaldırmanın en iyi yolu doğruya, samimiyete sarılmak sağduyuya alan açmaktır. Allah sağduyumuzu elimizden almasın" ifadelerini kullandı.