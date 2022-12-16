Kabaktepe’den İmamoğlu yorumu: “İbretle izliyoruz!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla Anadolu 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın ise istinaf ve temyiz süreçleri açık bulunuyor.

"İBRETLE İZLİYORUZ"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından İmamoğlu'na verilen ceza ve sonrasındaki süreci yorumladı. Kabaktepe ilk olarak, "Devam etmekte olan bir davayı, nihai bir kararmış gibi duyurarak kendi iç çekişmelerinin hesaplaşma aracı yapanları ibretle izliyoruz. Aziz milletimiz şahittir ki AK Parti, hiçbir zaman siyaset dışı alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır" dedi.

"PARTİMİZ MAHKEME TUTANAKLARIYLA DEĞİL, SANDIK SONUÇLARI İLE GELMİŞTİR"

Kabaktepe AK Parti'nin bakış açısının altını çizerek, "AK Parti'nin siyaset anlayışında, siyasi rakipleri ile sandıkta rekabet etmenin dışında herhangi bir yöntemi yoktur. Partimiz bugünlere mahkeme tutanaklarıyla değil, sandık sonuçları ile gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ, BU DAVANIN TARAFTARI YA DA MÜDAHİLİ DEĞİLDİR"

Sözlerine devam eden Kabaktepe, "AK Parti, bu davanın taraftarı ya da müdahili değildir. Bizim yegâne gücümüz milletimizin iradesidir. Bu güç, sahne arkasındaki masalardan ve pazarlıklardan değil, milletimizin büyük teveccühü ve desteğinden gelmektedir" dedi.



"SEVİNÇLE KUTLAMASININ TAKDİRİNİ AZİZ MİLLETİMİZİN FERASETİNE BIRAKIYORUZ."

Son söz olarak ise Kabaktepe şunları söyledi: "Bizler geçmişte olduğu gibi şimdi de bu teveccühe mazhar olmaya çalışırken birilerinin mahkemenin mahkûmiyet kararını büyük bir sevinçle kutlamasının takdirini aziz milletimizin ferasetine bırakıyoruz."