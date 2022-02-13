Kabaktepe’den muhalefete gönderme: ‘Başı entrika, ortası kavga, sonu ayrılış’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 6 muhalefet liderinin buluşmasına atıf yapan Kabaktepe, "Başı entrika, ortası kavga, sonu ayrılış" değerlendirmesinde bulundu.

"FİKİRDE, POLİTİKADA, DEĞERLERDE BİRBİRLERİNE TABAN TABANA ZITLAR"

Bir araya gelen partilerin siyah ile beyaz kadar birbirine zıt olduğuna dikkat çeken Kabaktepe, "Kıymetli Kardeşlerim, 85 milyon hep birlikte; başı entrika, ortası kavga, sonu ayrılış olan bir filmi seyretmek mecburiyetinde bırakılıyoruz. Birbirine fikir politika olarak benzemeyen muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı adeta mevzide tek vücut olmuş durumda. Tek bir cümlede ağız birliği yapıyorlar: 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de, ülkenin hali ne olursa olsun!' Heyhat ki Heyhat… Diyor ya şair, öyle bir dem gelir ki, karşıtların tümü yalanda birleşirken, hakikatte ayrılır. Ekonomi, eğitim, dış politika, cinsiyet söylemleri, değerler. Nerden baksanız bakın birbirine değerde düşüncede benzemezler… Siyah ile beyaz kadar farklılar var. Bir araya geldik diyorlar ama.. Altıgen gibi her kenar başka bir yöne bakıyor. Bu ülkenin hakikati, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan karşıtlıkları tek ortak noktaları." diye konuştu.

"MENFAATTE BİRLEŞENLER TAKSİMATTA AYRILIR"

Masaya nasıl oturacakları konusunda dahi muhalefetin kavga ettiğini vurgulayan Kabaktepe, "Kardeşlerim, bakmayın siz bunların birlikte fotoğraf verme çabalarına. Oturma sırası için bile haftalarca cebelleştiler. Kim nerede, kimin yanında oturacak diye... Meşhur bir söz var; "Menfaatte birleşenler, taksimatta ayrılır." Bu partiler, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarma meselesinde bile birbirlerine girecekler, göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK GÖLGESİNDE SİYASET YAPANLARDAN BU ÜLKEYE FAYDA GELMEZ"

Sözde ittifakın yedinci ortağının perde arkasında tutulmaya çalışıldığını söyleyen Kabaktepe, "Altı parti bir araya getirdik diyor ana muhalefet. Yalan! Altı parti göründüklerine aldanmayın, Gizli yedinci ortaklarını saklıyorlar. Herkes çok iyi biliyor ki, bu ülkeye hiçbir eser ve hizmet üretmeyen CHP zihniyetinden fayda gelmez! Bu millete PKK silahları gölgesinde siyaset yapmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerden iyilik, küresel yapıların uzantılarından ", ahde vefa gösteremeyenlerden fayda gelmez. Bu vatana ve vatan evlatlarına, ilkelerinden kopanlardan "huzur" sirayet etmez. Çünkü bu millet ülkenin dört bir yanını değerleriyle bağdaşmayan pankartlarıyla donatarak niyetini ortaya koyanlara, değerleri ile kavga edenlere, asla destek vermedi bundan sonra da vermez! Bu millet, ahdine vefası olmayanın, hayırda nasibi olmadığını iyi bilir ve vefasızlara destek vermez! Bu millet, iyilik derken kötüleri yoldaş edinenlere, geleneğimiz, örfümüz derken değerlerine küfredenleri dost edinenlere, destek vermedi, asla vermez." dedi.

"ŞAHSİ İKBAL PEŞİNDE KOŞANLARA KARŞI MİLLET İÇİN GELECEK HAYALİ KURUYORUZ"

İttifak mücadelesinin, millete rağmen tavır takınanlarla milletin yanında duranlar arasında olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Kardeşlerim, unutmayın ve her vatan evladına ulaştırın. Bu mücadele, ABD'den medet umanlarla ABD'ye rağmen var olanlar arasındadır. Bu mücadele, millete rağmen tavır takınanlarla her zaman milletinin yanında duranlar arasındadır. Bu mücadele, şahsi ikbal peşinde koşanlar ile milleti için gelecek hayali kuranlar arasındadır. Bu mücadele algıyla, yalanla, sahteyle; gerçekliğin, doğrunun ve hakikatin arasındadır." ifadelerini kullandı.