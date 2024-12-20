Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşandı

İstanbul'da toplu taşıma aracı olan Tramvay hatlarında sık sık yaşanan arızalar vatandaşları canından bezdirdi. Yaşanan arızalar nedeniyle evlerinden işlerine ve işlerinden evlerine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar arızalar nedeniyle perişanlık yaşıyorlar. Kabataş Bağçılar Tramvay hattında da yine meydana gelen teknik arıza nedeniyle vatandaşlar işlerine geciktiler.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi. Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Kabataş-Mehmet Akif ve Soğanlı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.