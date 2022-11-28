Haberler Yaşam Haberleri Kabatepe Kamp Alanı Fiyat Listesi - Kabatepe Orman Kampı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:14 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:14

Kabatepe Kamp Alanı Fiyat Listesi - Kabatepe Orman Kampı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kabatepe kamp alanı nerede sorusu, Çanakkale ve çevresinde kamp yapmak isteyenlerin araştırdığı konulardan biridir. Kamp hayranları Kabatepe kamp alanına nasıl gidilir şeklinde küçük bir araştırma yaparak bu bölgeye nasıl gideceğini bulabilirler. Kamp alanına gitmeden önce Kabatepe kamp alanı fiyatları da araştırılması gereken konulardan biridir. Kabatepe kamp alanı giriş ücreti ve konu ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik.

Kabatepe Kamp Alanı Fiyat Listesi - Kabatepe Orman Kampı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kabatepe kamp alanı nerede soracak olursanız bu kamp alanının Kabatepe Milli Parkı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Şehir gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir ortamda kamp yapmak istiyorsanız Kabatepe kamp alanına nasıl gidilir şeklinde küçük bir araştırma yapabilirsiniz. Kabatepe kamp alanı fiyatları araştırılarak da kamp kararını verebilirsiniz. Kabatepe kamp alanı giriş ücreti yazımızın devamında.


Kabatepe Kamp Alanı Nerede?

Kabatepe kamp alanı, Çanakkale ilinin Eceabat ilçesi sınırları içindedir. Çanakkale şehir merkezine 13 km uzaklıkta olan bu milli park, Eceabat'a ise sadece 10 km uzaklıktadır. Deniz kenarında bulunan bu tesis, sosyal imkânları ve doğal güzellikleri ile de görenleri kendine hayran bırakır. Kabatepe Milli Parkı içerisinde çok sayıda hayvan ve kuş türü görebileceğiniz gibi kamp alanından istifade ile güzel bir kamp yapabilirsiniz.


Kabatepe Kamp Alanına Nasıl Gidilir?

Kabatepe kamp alanı, ulaşımı son derece kolay olan bir coğrafyada konuşludur. Çanakkale'nin batısında bulunan bu tabiat parkına Çanakkale üzerinden ulaşmanız çok daha kolaydır. Çanakkale üzerinden Eceabat'a geçtikten sonra Kabatepe kamp alanına ait tabelaları görebilirsiniz. Bu tabelaları takip ederek kısa süre içerisinde tabiat parkına ulaşabilirsiniz.

Kabatepe Kamp Alanı Giriş Ücreti


Kabatepe kamp alanı giriş ücreti, günümüzdeki kamp alanı ücretleri ile paralel seviyededir. Söz konusu kamp alanına otomobil ile girmek istediğinizde sizden 10 tl giriş ücreti talep edilir. Şahıs olarak girmek istediğinizde ise giriş ücreti 3 tl ile sınırlı tutulmuştur.
Doğal güzellikleri ile günümüzün gözde kamp alanlarından biri olan Kabatepe kamp alanı, özellikle yaz döneminde kalabalık olan bir bölgedir. Talebin yoğun olduğu kamp alanı, geniş bir alanda konuşludur. Bu nedenle yer bulamama gibi bir durum da söz konusu değildir.

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Kabatepe Kamp Alanı Fiyat Listesi - Kabatepe Orman Kampı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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