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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Kâbe’de çifte bayram coşkusu

Kâbe’de çifte bayram coşkusu
Hac ibadetini tamamlayan hacılar, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde cuma namazı kılabilmek için sabahın erken saatlerinde Kâbe-i Muazzama'ya geldi. Hacılar, cuma vaktine kadarki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.
Bazı hacıların, 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken bazıları da zemzem içerek serinlemeye çalıştı. Namaz saatinde Kâbe'ye akın eden Müslümanlar, Mescid-i Haram'ın tüm katlarını doldurdu. Hac mevsiminin son cuma namazını Kâbe'de kılan Müslümanlar, İslam dünyasının huzuru için niyazda bulundu.

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Kâbe’de çifte bayram coşkusu
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