Kâbe’de cuma coşkusu

Milyonlarca hacı adayına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, cuma günü ayrı bir coşku yaşandı. Kutsal beldelerde, Arafat'a çıkmadan önce cuma namazını Kâbe'de kılmak isteyen hacı adayları, Mescid-i Haram'da buluştu.Mescid-i Haram ile bağlantılı caddeler sabahın erken saatlerinde araç trafiğine kapatılırken, şehrin caddelerinde insan selini andıran görüntüler oluştu. Cuma vaktinden önce yer bulmak için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Haram'a gelen hacı adayları, namaz vaktine kadar Kuran-ı Kerim okudu. Kimi hacı adayları ise gece boyu ibadet etmenin huzurunu yaşarken, sabah namazını Kâbe imamının yüreklere dokunan kıraatıyla kıldı.Hacı adayları, hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasına rağmen Kâbe'nin manevi atmosferinde cuma namazını kıldı. Bazı hacı adayları tavaf sırasında şemsiye kullandı. Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kâbe'de kılan Müslümanlar, İslam dünyasının huzuru ve birliği için dua etti.