Kâbe’de cuma namazı coşkusu

Hacı adayları, dün kutsal topraklarda ilk kez cuma namazı kılacak olmanın heyecanıyla Kâbe'ye akın etti. Saatler öncesinden Mescid-i Haram'ı dolduran hacı adayları, Kâbe'nin etrafında omuz omuza saf tutup cuma namazını eda etti. Kutsal toprakların manevi ikliminden nasiplenebilmek adına niyazda bulunan birçok hacı adayı, namaz sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Dünyanın dört bir yanından gelip Mekke'de buluşan ve birlikte ibadet etmenin sevincini yaşayan hacı adayları, bunaltıcı hava sıcaklığına rağmen Kabe'nin manevi atmosferinde huşu içerisinde ibadetlerini gerçekleştirdi. Türk hacı adaylarının heyecanı ise görülmeye değerdi.

Mutlulukları gözlerinden okunan hacı adayları, Kabe'de cuman namazını eda etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mekke imamının gönüllere dokunan sesi ise adeta bir Kur'an ziyafetine dönüştü. Cuma namazı sonrası hac ibadetinin diğer yükümlülüklerini yerine getirmek için hareket eden hacı adayları, bağlı bulundukları kafilelerle buluştu.