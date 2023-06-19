Kâbe’de umre tavafı

Hasret sona erdi, mukaddes topraklarda hac heyecanı başladı. İslam'ın 5 şartından biri olan hac farizasını yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman, akın akın kutsal topraklara geliyor. Bu yıl 3 milyonu aşkın kişi kutsal topraklara girecek.Türkiye'den ilk kafilenin hareket ettiği 30 Mayıs'ta başlayan hac yolculuğu dolayısıyla hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye, bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor.Kovid-19 önemlerinin tamamen kaldırılmasıyla 65 yaş üstü hacı adayları 3 yıl aradan sonra kabul edilirken, Türkiye'ye 83 bin 430 kişilik kontenjan verildi ve ilk kafile 30 Mayıs'ta Türkiye'den ayrıldı. Son kafilenin Türkiye'den hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüşü Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunu takip etmekle görevli basın kafilesi de kutsal beldelere giriş yaptı. Kâbe'ye kavuşanlar, ihramlı olarak umre tavaflarını yaptı. Kâbe'yi dualar eşliğinde tavaf eden ve 2 rekât tavaf namazı kılan hacı adayları, Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'e, Allah tarafından ihsan edilen büyük su zemzemden içiyor. Daha sonra Safa ve Merve tepeleri arasında 7 şaft (tur) ile say yapan hacı adayları, tıraş olarak ihramdan çıktı. İhramdan çıkan hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor. Hacı adayları tavaf yaparak, Kuran-ı Kerim okuyarak, Mekke'de bulunan Sevr ve Hira dağları, Cebel-i Rahme ve Cebel-i Nur gibi kutsal mekânları ziyaret ederek vakitlerini değerlendiriyor.