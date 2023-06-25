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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Kâbe’yi gördüğümde kalbim pırpır etti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın projesiyle 9 yaşındaki ikiz kardeşler Ravzanur ve Bera da anne babasıyla kutsal topraklara gitti. Burada hac farizalarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan ailenin minik kızı Ravzanur: Kâbe’yi ilk gördüğümde içim pırpır etti. Peygamber Efendimizi, neler yaşadığını düşündüm

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Kâbe’yi gördüğümde kalbim pırpır etti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk kez hayata geçirdiği proje sayesinde aileleriyle birlikte hacca giden küçük çocuklar, mukaddes topraklarda dinini yaşayarak öğreniyor.
İlk kez 2010'da hac başvurusu yapan Özlem ve Yusuf Çekli çifti, 2014'te ikiz çocukları dünyaya gelince onları da kuraya ekletti. Çekli ailesi, Diyanet'in ilk kez bu yıl gerçekleştirdiği proje kapsamında çocukları Bera ve Ravzanur ile birlikte hac farizalarını yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.
Ailenin küçük kızı Ravzanur, kutsal topraklardaki duygularını "Kâbe'yi ilk gördüğümde içim pırpır etti. Peygamber Efendimizi, neler yaşadığını düşündüm" sözleriyle anlattı.



BERA İÇİN ÖZEL İZİN ALINDI
Çocuklarıyla birlikte hacca gitmenin mutluluğunu yaşadığını belirten baba Yusuf Çekli ise şunları anlattı: "Ravza-i Mutahhara ziyareti için kadınlara sabah namazından sonra, erkeklere ikindi namazından sonra ziyaret izni verildi. Sıcaktan korumak için Bera'yı götüremedik. Çok üzüldü. Ağladı. Sonra götürmek istedik ancak bu sefer kafileye yetiştiremedik. Kafile Başkanı Abdülgani Yaşar, Bera'nın üzüldüğünü görüp özel izin almaya çalışacağını söyledi. Suudi yetkililer izin verdi. Ertesi gün Bera 'Babacığım ben abdest alıp Peygamber Efendimizin yanına gidiyorum' dedi. Kendisi Şehmus Kaya Hocamızla namazını kıldı. Onun sevinciyle bizim burada bulunma mutluluğumuz da katbekat arttı" dedi. Bera ise "Peygamber Efendimizi hatırladım. Değişik bir histi. Tavaf yaparken ve say yaparken dua ettim" diyerek duygularını anlattı.

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