KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. İki haftalık aranın ardından gerçekleşecek toplantı, hem iç politika hem de dış gelişmeler açısından kritik başlıklar içeriyor. Gazze'de sağlanan ateşkes, terörle mücadelede gelinen aşama ve ekonomideki son tablo, bugünün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte, Kabine Toplantısı gündemi:
Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Günlük Program'a göre toplantı 16.30'da başlayacak.
İşte, beklenen Kabine gündemi:
Gazze'de Ateşkes Süreci ve Türkiye'nin Rolü
Kabine toplantısının ana gündeminde, Gazze'deki ateşkes süreci bulunuyor. Mısır'da atılan tarihi barış imzalarının ardından Türkiye, anlaşmanın uygulanması konusunda aktif rol üstleniyor.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki diplomatik temasları, uluslararası aktörlerle yapılan görüşmeler ve insani yardımların bölgeye hızla ulaştırılması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye Hedefi ve Güvenlik Başlıkları
Kabinenin bir diğer önemli gündemi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele olacak.
Meclis'te devam eden komisyon çalışmaları ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama üzerinde durulacak. Ayrıca Suriye sınır hattındaki gelişmeler, SDG unsurlarına yönelik değerlendirmeler ve MİT, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan görüşmelerin çıktıları da masaya yatırılacak.
Ekonomi Gündemi: Enflasyon ve Orta Vadeli Program
Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer tutacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen ekonomi politikalarının sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda özellikle enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefi, büyüme verileri, istihdam oranları ve ekonomik göstergelerdeki iyileşme başlıkları ele alınacak.