KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, gündem maddeleri neler?

Terörsüz Türkiye Hedefi ve Güvenlik Başlıkları

Kabinenin bir diğer önemli gündemi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmaları ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama üzerinde durulacak. Ayrıca Suriye sınır hattındaki gelişmeler, SDG unsurlarına yönelik değerlendirmeler ve MİT, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yapılan görüşmelerin çıktıları da masaya yatırılacak.