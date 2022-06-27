Kabine Toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta başlayacak? 27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika açıklanacak!

Ramazan Bayramında hafta sonu ile birleşmeyen bayram tatilinin bu defa uzama ihtimali oldukça yüksek. Kabine Toplantısı kararı bu noktada belirleyici olacak.

27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde yer alan bir diğer konu ise temmuz zammı. Emekli, memur ve ücretliler için düşünülen temmuz zammı hakkında yeni açıklamaların da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarılması gündemde.