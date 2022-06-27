Kabine Toplantısı bugün ne zaman, saat kaçta başlayacak? 27 Haziran 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika açıklanacak!

Kabine Toplantısı tarihi geldi! 15 günde bir gerçekleştirilen kabinenin bugün yapılması bekleniyor. Haftanın ilk iş gününde netleşecek birçok konu vatandaşlara yol gösterecek. Toplantının en önemli gündem maddesi kurban bayramı tatili olacak. Vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kaçta bitecek?" sorularına yanıt arıyor. Bayram tatili açıklamasının yanı sıra oldukça merak edilen temmuz zammı için de yeni bir açıklamanın geleceği öngörülüyor. İşte, 27 Haziran kabine toplantısı kararları ve sonuçları son dakika…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
15 günde bir gerçekleşen kabine toplantısının 27 Haziran Pazartesi (bugün) gerçekleşeceği öngörülüyor.
Toplantının saat 14.00 gibi başlaması bekleniyor.
Peki, gündemde neler var?
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz resmi tatili ile birleşmesi durumunda 9 güne uzatılma ihtimali bulunuyor. Bugünkü toplantıdan çıkması beklenen en merak edilen konu bu olacak.
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı resmiyette 4 gün. Buna göre resmi tatili 12 Temmuz Salı günü bitiyor. Ancak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bu yıl bayramın hemen ardından Cuma gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramında hafta sonu ile birleşmeyen bayram tatilinin bu defa uzama ihtimali oldukça yüksek. Kabine Toplantısı kararı bu noktada belirleyici olacak.
27 Haziran Kabine Toplantısı gündeminde yer alan bir diğer konu ise temmuz zammı. Emekli, memur ve ücretliler için düşünülen temmuz zammı hakkında yeni açıklamaların da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarılması gündemde.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
15 günde bir gerçekleşen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündem yoğunluğuna bağlı olarak 3-4 saat arasında sürüyor.
Buna göre 14.00'te başlaması beklenen toplantının akşam 17.30 - 18.00 gibi bitmesi öngörülüyor.