Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 15 Ekim Çarşamba Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

"BİZİ ELEŞTİRENLER HAK VERMEYE BAŞLADILAR"

Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik. Batılı ülkeler ne der diye değil, 23 yılın en tecrübesi ve birikimiyle politikalarımız belirledik. Dün bizi hem koronovirüs salgınında, hem de Rusya Ukrayna krizinde insafsızca yerenler, bugün utangaç da olsa da bize hak verir hale geldiler. Bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler diziyorlar. Bizi takdir eder konuma gelmeleri elbette kendi gelişimleri açısından önemlidir. Doğruyu bildiği halde ikrar edemeyenlere ise maalesef yapabileceğimiz bir şey yoktur.

İşte onlar boş beleş işler peşinde koşarken, biz geride bıraktığımız 2 hafta boyunca ülkemiz ve milletimiz için aşkla koşturduk.

7 Ekim'deki tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini, ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. THY'nin 10 Ekim'de düzenlediği 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor, geçmiş olsun diyorum.