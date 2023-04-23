Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 24 Nisan 2023 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusuyla bir sonraki toplantının tarihi araştırılıyor. Son olarak 6 Mart'ta gerçekleştirilen toplantıda deprem bölgesine dair son incelemeler üzerine konuşulmuş, güncel durum değerlendirilmişti. Bir sonraki toplantıda masaya yatırılacak konu başlıkları merak edilirken Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusu yanıt arar hale geldi. İşte 24 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta sorusunun yanıtı…

Kabine Toplantısı Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların katılımıyla düzenlenen son toplantının üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçti. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen toplantı Cumhurbaşkanı'nın yoğun programı dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Kabin Toplantısı'nın hangi tarihte gerçekleştirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında toplantının tarihi ve saati eklenecektir.

Toplantıda Gündeme Gelmesi Beklenen Konular Neler?

Son yapılan Kabine Toplantısı'nda ana gündem deprem idi. Toplantının ardından deprem bölgesinde yapılacak olan çalışmalar açıklanmıştı. Gelecek toplantıda ele alınması beklenen konular ise evlenecek olanlara faizsiz kredi desteği, vergi muafiyeti, asgari ücret gibi vatandaşların da gündeminde yer alan konuların masaya yatırılması bekleniyor.