Kabine Toplantısı tarihi, haftanın son gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, son Kabine Toplantısı 27 Haziran tarihinde gerçeklemiş, bu toplantı da bayram tatili başta olmak üzere birçok önemli konuya değinilmişti.Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu pazartesi mi? Kabine Toplantısı bu hafta var mı? İşte detaylar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi.
Ancak işaret edilen konuların ardından Kabine Toplantısının 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredi faizi silinecek mi' sorusuna cevap verdi. Merakla beklenen konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.
Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan KYK kredileri çalışması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz."