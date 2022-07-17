SON DAKİKA

Kabine Toplantısı tarihi, haftanın son gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, son Kabine Toplantısı 27 Haziran tarihinde gerçeklemiş, bu toplantı da bayram tatili başta olmak üzere birçok önemli konuya değinilmişti.Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu pazartesi mi? Kabine Toplantısı bu hafta var mı? İşte detaylar…