Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı vatandaşı ilgilendiren pek çok konuyla ilgili önemli açıklamalar yapışmıştı. Gözler yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?