Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı vatandaşı ilgilendiren pek çok konuyla ilgili önemli açıklamalar yapışmıştı. Gözler yeni yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Ekim tarihinde yapılacak. Toplantının kesin saati henüz bilinmiyor.