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Giriş Tarihi: 20.5.2024 07:13 Son Güncelleme: 20.5.2024 07:41

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları her hafta başında olduğu gibi bu pazartesi de araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu yeni düzenlemlerin yanı sıra gündeme ait çözüme kavuşturulacak konuları görüşüyor. Bu noktada beklenen Kabine gündemi ve konu başlıkları vatandaşların yakın takibinde. Son olarak öğretmen atamasının açıklandığı kararlarda 9. Yargı Paketi, torba yasa gibi çalışmalar sorgulanıyor. Peki; 20 Mayıs bugün Kabine Toplantısı var mı, kaçta başlayacak ve bitecek?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak merak konusu. Beklenen yeni toplantı tarihi ile birlikte ekonomi başlığı altında 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi konular takip ediliyor. Toplantıyla ilgili gözler Cumhurbaşkanlığı günlük programına dönmüş durumda. Peki; Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu, hangi gün? İşte, 2024 Kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Kabine Toplantısı 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü özelinde araştırılmaya başladı. Toplantının olup olmadığı Cumhurbaşkanlığı Günlük Programı üzerinden kontrol ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

En son 6 Mayıs tarihinde toplanan ve genellikle iki haftada bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler 20 Mayıs tarihine döndü.

Kurulun bugün Beştepe'de toplanması bekleniyor.

BEKLENEN KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

En son 20 bin öğretmen atamasını açıklayan Başkan Erdoğan'ın Kabine gündeminde ekonomi ağırlıklı konuların olması bekleniyor. Öte yandan 9. Yargı Paketi görüşmelerinin de sıradaki toplantıda yer alması öngörülenler arasında.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

6 Mayıs tarihinde yapılan toplantı sonrası açıklanan kararlarda öğretmen atamasına dair bilgiler verildi. Öte yandan Orta Vadeli Programın değerlendirilmesi yapıldı.

Türkiye'nin her alanda ileriye taşınmasına yönelik çalışmaları da aktaran Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki zulmü üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi
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