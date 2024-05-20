Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak merak konusu. Beklenen yeni toplantı tarihi ile birlikte ekonomi başlığı altında 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi konular takip ediliyor. Toplantıyla ilgili gözler Cumhurbaşkanlığı günlük programına dönmüş durumda. Peki; Kabine Toplantısı bugün var mı yok mu, hangi gün? İşte, 2024 Kabine kararları...