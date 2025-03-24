Kabine Toplantısı ne zaman ve kararlar saat kaçta açıklanacak? 24 Mart 2025 beklenen Kabine Toplantısı gündemi

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

10 Mart 2025 tarihli Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SURİYE'DE PROVOKATÖRLERİN MEZHEP KAVGASI ÇIKARMAYI AMAÇLAYAN TERÖR EYLEMLERİNDE ŞAHİT OLDUK"

Bu ramazanın Türkiye ile birlikte tüm bölgede ve ötesinde kardeşliğe, barışa ve huzura vesile olmasını yürekten temenni ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz herkes için barış, herkes için istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi, kimi zaman da inanç ayrımı üzerinden çatışma, gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun son örneğine, komşumuz Suriye'de, eski resim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Ülkenin özellikle azınlıkların yaşadığı bölgelerinde patlak veren olaylarda Suriye ordusu mensuplarının yanı sıra pek çok sivil de hayatını kaybetti. Maalesef bunların arasında teravih namazından çıkarken kalleşçe şehit edilen kardeşlerimiz de var. Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun aynı hassasiyetini halen koruduğunu görüyoruz.