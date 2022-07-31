Haberler Yaşam Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak? 2022 Kabine Toplantısı kararları için bekleyiş başladı...
Giriş Tarihi: 31.7.2022 22:55

Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak? 2022 Kabine Toplantısı kararları için bekleyiş başladı...

Kabine Toplantısı tarihi ve kararları şimdiden binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği gibi son Kabine Toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Şimdi ise gözler Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklama ile birlikte Ağustos ayı kararlarını açıklayacak. İşte 2022 Kabine Toplantısı tarihi

Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak? 2022 Kabine Toplantısı kararları için bekleyiş başladı...

Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak soruları ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Son Kabine Toplantısı 18 Temmuz tarihinde yapılmış, toplantının ardından Başkan Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise gözler sıradaki Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi.

KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak? 2022 Kabine Toplantısı kararları için bekleyiş başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA