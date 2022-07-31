Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak soruları ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Son Kabine Toplantısı 18 Temmuz tarihinde yapılmış, toplantının ardından Başkan Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise gözler sıradaki Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi.
KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL
Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.
SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK
81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak
TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA
Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.