Kabir Azabı İle İlgili Ayetler – Kuran’da Kabir Azabıyla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kabir azabı, bu dünyadaki tüm insanların yaşamları boyunca yaptıkları kötülüklere, işledikleri günahlara karşılık kabir hayatında çekecekleri acı olarak tanımlanır. Bu yazımızda sizler için kabir azabı ile ilgili ayetler-Kuran'da kabir azabıyla ilgili ayetler neler, hangi surede geçiyor gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

Kabir Azabı ile İlgili Ayetler ve Mealleri

Allah'ın emirlerine karşı gelen kişilerin ölümünden kıyamete kadar geçecek olan süre içerisinde yaşayacakları azap ve sıkıntılar, kabir azabı olarak tabir edilir. Kuran'da kabir azabının olduğunu işaret eden birçok ayet vardır. Kuran'da geçen kabir azabı ile ilgili bazı ayetler ve mealleri şu şekildedir:

Secde Suresi 20. Ayet "emmellezıne feseku fe me'vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun"

Meali: Ve günaha batanların varacakları yer ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: "Asılsız saydığınız cehennem azabını tadın!"

Secde Suresi 21.Ayet "Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun"

Meali: "Belki dönüş yaparlar diye, onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız."

Secde Suresi 22.Ayet "Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun"

Meali: "Kendisine rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz, günahkârlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz."

En'am 98.Ayet "Ve huvellezî enşeekum min nefsin vâhıdetin fe mustekarrun ve mustevda'(mustevdaun), kad fassalnal âyâti li kavmin yefkahûn(yefkahûne)"

Meali: "O, sizi tek bir nefisten yaratandır. Sizin için bir müddet emanet olarak kalacağınız, bir de sürekli kalacağınız bir yer vardır. Biz, gerçeği derinden ve etraflıca kavrama gayretinde olanlar için ayetlerimizi en güzel şekilde açıklıyoruz."

Tevbe Suresi 84.Ayet "Ve lâ tusalli âlâ ehadin minhum mâte ebeden ve lâ tekum âlâ kabrih(kabrihi), innehum keferû billâhi ve resûlihî ve mâtû ve hum fâsikûn (fâsikûne)."

Meali: "Onlardan ölen hiç kimsenin cenaze namazını kılma ve hakkında dua etmek maksadıyla kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulü'nü inkâr etmişler ve yoldan çıkmış kimseler olarak ölmüşlerdir."

Ta-Ha Suresi 124.Ayet "Ve men a'rada 'an żikrî fe-inne lehu ma'îşeten dankân venahşuruhu yevme-lkiyâmeti a'mâ(n)"

Meali: "Kim de benim kitabıma sırt döner ve beni anmaktan uzak durursa, şüphesiz dünyada onun için sıkıntılı, dar bir geçim vardır; kıyamet günü de onu kör olarak diriltip huzurumuza getireceğiz."

Kabir Azabı ile İlgili Ayet ve Hadisler

Ayetler ile hadisler arasında birtakım farklılıklar vardır. Ayetler, Allah'ın sözlerini temsil ederken hadisler ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözlerini temsil eder. Buna göre kabir azabı ile ilgili bazı hadisler şöyledir:

(Tirmizi, Kıyamet, 26) "Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır."

(Tirmizi, Zühd, 5) "Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır."

Kuran'da Kabir Azabı Hangi Surede Geçiyor?

Kuran'da kabir azabı Secde Suresi başta olmak üzere; En'am, Tevbe, Ta-Ha, Mü'min surelerinde de geçmektedir.