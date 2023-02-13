Kabir Azabı İle İlgili Ayetler – Kuran’da Kabir Azabıyla İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kabir azabı, bu dünyadaki tüm insanların yaşamları boyunca yaptıkları kötülüklere, işledikleri günahlara karşılık kabir hayatında çekecekleri acı olarak tanımlanır. Bu yazımızda sizler için kabir azabı ile ilgili ayetler-Kuran'da kabir azabıyla ilgili ayetler neler, hangi surede geçiyor gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.
Allah'ın emirlerine karşı gelen kişilerin ölümünden kıyamete kadar geçecek olan süre içerisinde yaşayacakları azap ve sıkıntılar, kabir azabı olarak tabir edilir. Kuran'da kabir azabının olduğunu işaret eden birçok ayet vardır. Kuran'da geçen kabir azabı ile ilgili bazı ayetler ve mealleri şu şekildedir:
Meali: Ve günaha batanların varacakları yer ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: "Asılsız saydığınız cehennem azabını tadın!"
Meali: "Belki dönüş yaparlar diye, onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız."
Meali: "Kendisine rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz, günahkârlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz."
Meali: "O, sizi tek bir nefisten yaratandır. Sizin için bir müddet emanet olarak kalacağınız, bir de sürekli kalacağınız bir yer vardır. Biz, gerçeği derinden ve etraflıca kavrama gayretinde olanlar için ayetlerimizi en güzel şekilde açıklıyoruz."
Meali: "Onlardan ölen hiç kimsenin cenaze namazını kılma ve hakkında dua etmek maksadıyla kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulü'nü inkâr etmişler ve yoldan çıkmış kimseler olarak ölmüşlerdir."
Meali: "Kim de benim kitabıma sırt döner ve beni anmaktan uzak durursa, şüphesiz dünyada onun için sıkıntılı, dar bir geçim vardır; kıyamet günü de onu kör olarak diriltip huzurumuza getireceğiz."
Ayetler ile hadisler arasında birtakım farklılıklar vardır. Ayetler, Allah'ın sözlerini temsil ederken hadisler ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözlerini temsil eder. Buna göre kabir azabı ile ilgili bazı hadisler şöyledir:
Kuran'da kabir azabı Secde Suresi başta olmak üzere; En'am, Tevbe, Ta-Ha, Mü'min surelerinde de geçmektedir.