Şahinbey ilçesinin Alibaba Mahallesi'nde telefon kablolarını çalan M.A. kabloları asılarak koparmaya çalışırken devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi. Bekçileri görünce kabloyu bırakıp kaçan M.A kısa süren kovalama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video

Hırsızlık ve kovalamaca anının bekçilerin yaka kamerasına yansıdığı olayda üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirilen şüphelinin yapılan araştırmasında 35 suç kaydı bulunduğu ve 7 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.