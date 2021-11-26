Kablo hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Tonya ilçesindeki Karasu ve Kösecik mahallelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan kişilere yönelik Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

JASAT ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası kabloların A..B. ve K.B. isimli şüpheli kişiler tarafından çalındığını tespit edildi. Şüpheliler çaldıkları kabloları plastik kısımlarından ayırarak erittikleri esnada yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 13 kilogram eritilmiş bakır kablo, 3 bakır kazan, 1 bakır ibrik, çeşitli elektrik malzemeleri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahısların 2 mahallede 4 kablo hırsızlığı olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları kabloyu hurdacıya sattıkları tespit edildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen A..B. ve K.B. isimli kişiler tutuklanarak Cezaevine gönderildi.