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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:37 Son Güncelleme: 26.11.2021 10:38

Kablo hırsızları yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kablo hırsızları yakalandı

Trabzon’da haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan kişiler jandarma ekipleri tarafından  kabloları erittikleri anda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Tonya ilçesindeki Karasu ve Kösecik mahallelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan kişilere yönelik Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

JASAT ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonrası kabloların A..B. ve K.B. isimli şüpheli kişiler tarafından çalındığını tespit edildi. Şüpheliler çaldıkları kabloları plastik kısımlarından ayırarak erittikleri esnada yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 13 kilogram eritilmiş bakır kablo, 3 bakır kazan, 1 bakır ibrik, çeşitli elektrik malzemeleri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahısların 2 mahallede 4 kablo hırsızlığı olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları kabloyu hurdacıya sattıkları tespit edildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen A..B. ve K.B. isimli kişiler tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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Kablo hırsızları yakalandı
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