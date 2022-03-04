Kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince yapılan çalışmalar sonucunda Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinin hırsızlık olayıyla yaptıkları araştırmalarda tespit ettikleri 3 kişiye operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.