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Giriş Tarihi: 4.3.2022 19:40 Son Güncelleme: 4.3.2022 19:52

Kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Kdz.  Ereğli ve Alaplı ilçelerinde enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi 250 bin TL değerinde çaldıkları kablolar ile birlikte yakalandılar.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince yapılan çalışmalar sonucunda Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinin hırsızlık olayıyla yaptıkları araştırmalarda tespit ettikleri 3 kişiye operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı
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