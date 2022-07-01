Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları, tarihi, önemi, anlamı

Kabotaj Bayramı mesajları ve önemi hakkında yazılar bugün sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Sahili ve limanı olan illerimiz için ayrı bir önemi olan Kabotaj Bayramı hakkında araştırmalar hız kazanırken, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor soruları yanıt arıyor. İşte 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları, tarihi, önemi, anlamı…
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır.
Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır.
KABOTAJ NE DEMEK?
Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.
KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.
KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2022
Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...
''Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.'' -Mustafa Kemal Atatürk
''Mavi Vatan'' ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.
Türk Denizlerinde, Türk'ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.
Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz #KabotajBayramı kutlu olsun!
Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.