Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları, tarihi, önemi, anlamı

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2022

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...

''Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.'' -Mustafa Kemal Atatürk

''Mavi Vatan'' ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk Denizlerinde, Türk'ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz #KabotajBayramı kutlu olsun!

Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.