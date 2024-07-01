Kabotaj bayramında “Deniz şehitleri “anıldı

Trabzon Bölge liman Başkanlığının organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı Trabzon Meydan Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Marşlarla başlayan çelenk sunumuna ilgili kurumları, askeri erkan ve denizcilik öğrencileri katıldı.

Tören Trabzon Bölge Liman Başkan Vekili Ahmet Turgay Okur'un Atatürk Anıtına Çelenk sunumu saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Çelenk Sunumunun ardından ise Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 'TSCG - 95' isimli gemiyle denize açılan katılımcılar tarafından Deniz Şehitleri anısına dualar edilerek denize çelenk bırakıldı

Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat, Esertürk, Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, Trabzon Bölge Liman Başkan Vekili Ahmet Turgay Okur, Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Trabzon Liman Genel Müdürü Emin Bilgin yer aldı.