‘Kaburgam kırık ciğerimde hasar var’

İSTANBUL Beşiktaş'ta evine giderken lüks cipin park halindeki araçlara çarpıp takla atmasıyla ağır yaralanan Dila Kırarslı olay günü yaşadıklarını anlattı. Eve yürürken önce bir fren sesi duyduğunu belirten Kırarslı, "Hemen kenara attım kendimi ama bir anda yere düştüm. O anları çok hatırlayamıyorum. Nefes alamıyordum o sırada. Çok hızlı geldi çarptı. Yol bomboştu, her şey bir anda oldu. Ben hiç bayılmadım, nefes almakta zorlandım. Sonra çevredekiler geldi bana yardım etti. Şu anda iyiyim, kaburgamda ve ciğerlerimde hasar var" dedi. Olayın ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü Furkan Dağlı, Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı'nın Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdiği yazı ile yeniden gözaltına alındı. Çerkezköy'de otel işletmeciliği yaptığı öğrenilen Dağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. İfadesinde önüne kedi çıktığını öne süren Dağlı, "Ani manevra yaptım. Olayın şokuyla tedavi olmak için kendi imkânlarımla Çerkezköy'e geldim. Bir süre sonra da hastaneye gitmekten vazgeçtim. Alkol ve uyuşturucu kullanmadım" dediği iddia edildi. Dağlı ifadesinin ardından tutuklandı.