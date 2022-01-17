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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Kâbus gibi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kâbus gibi

Tekstil kimyasalları üreten fabrikada patlama meydana geldi. Bir anda yükselen alevler tüm binayı sardı. Kendilerini dışarı atan 15 işçi, alev kapanından son anda kurtuldu

Bursa'daki Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan tekstil yardımcı kimyasallarının bulunduğu depoda patlama yaşandı. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler paniğe neden oldu. Fabrikada bulunan 15 işçi kendilerini son anda dışarıya atarak kurtuldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Fabrikayı saran alevler büyüyerek çevredeki fabrikaları da tehdit etmeye başladı. Bölgeye sevk edilen 60 söndürme aracı ve 150 itfaiye personeli, fabrikanın dört bir yanından alevlere yoğun bir şekilde müdahale etti. Aralıksız bir şekilde 5 saat süren çabalar sonuç verdi ve alevler kontrol altına alındı. AFAD ekipleri fabrikadan çıkan keskin kokular ve yola savrulan kimyasallar için önlem aldı. Sağlık ekipleri dumandan ve kokudan etkilenenlere müdahale ederken büyük ölçüde alevlere teslim olan fabrika kullanılamaz hale geldi.

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