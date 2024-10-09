Kabusa dönen intikam planı! Darp, cinsel saldırı ve yağma: Sanıklara ceza yağdı





"H.Z. VE Ü.Y. BENİ YATAK ODASINDA YAKALADI"

M.Y., bir önceki duruşmada F.Z.'nin bir gün kendisine mesaj atarak 500 TL istediğini söyleyerek, "Parayı gönderdim ve kendisinden hoşlandığımı söyledim, mesajlaşmaya başladık. 4 gün sonra F. bana eşiyle banyoda cinsel ilişkiye girerken video attı. F.'nin attığı bu videodan cesaret alarak, cinsel içerikli konuşmaya başladım. F. beni eve davet etti. Ben eve gittim. H.Z. ve Ü.Y. beni yatak odasında yakaladı. H.Z. beni beyzbol sopasıyla darp etti. Ü.Y. evden ayrılınca H.Z. bana cinsel eylemde bulunarak, videoya aldı. Biri soracak olursa beni tinercilerin dövdüğünü söylememi istedi. Karıma da tefecilerin dövdüğünü söylememi öğütledi" ifadelerini kullanmıştı.