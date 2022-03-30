Kaçak anne Hiroko Nagai’nin yargılanmasına başlandı! Çaresiz baba: Kızımı kaçırdılar

''ANNESİ ÇOCUĞU ALIKOYMAKTA''

Müşteki avukatları ise beyanında çocuğun babaannesinin dinlenmesini istediklerini, babaannenin çocuğun yaralandıktan sonraki beyanlarına ve yaşadıklarına şahit olduğunu, ayrıca çocuğun şu anda annesi tarafından alıkonulduğunu ve annenin şu an dosyadaki adreste olmadığını tespit ettiklerini ve bu hususun araştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

BULUNDUĞU ADRES ARAŞTIRILACAK

Duruşma sonu mahkeme, sanığın belirtilen adreste oturup oturmadığının araştırılmasına ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sanığın kimlik bilgilerinin sorulması için müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.