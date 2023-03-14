Kaçak atölyede 43 suikast silahı bulundu

İstanbulil Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te silah imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, silah imalatının yapıldığı yeri belirledi. Elektrikçi dükkânı görünümünde faaliyet gösteren işyeri takibe alındı. Söz konusu işyerine farklı araç ve şahısların gelip gittiği, dükkân içerisine yabancı kişiler girdiğinde kapıların içeriden kilitlendiği, işyerini işletenlerin S.S. ve S.K. isimli şahıslar olduğu ve kapı önüne gözlemci yerleştirildiği tespit edildi. Elektrikçi dükkânını paravan olarak kullanıp tabanca üreten ve İstanbul'da piyasaya süren şahısları yakalamak için söz konusu dükkâna operasyon düzenlendi. Şüpheliler işyerinde bulunan ve kartonpiyer ile ayrılmış bölgede silahların birleştirme işlemini yaparken suçüstü yakalandı. Dükkânda yapılan aramalarda, 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan yakalanan S.S. ve S.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.