Kaçak avcılara suçüstü… 1.5 ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 04.00 sıralarında üç kişinin Fatih İlçesi Unkapanı Köprüsü altında denizden karaya midye çıkardıklarını tespit etti. Çıkardıkları midyeleri çuvallayarak park halinde bulunan bir araca yükledikleri saptanan üç kişi gözaltına alındı. 50 çuval içerisinde yaklaşık 1.5 ton midyenin denizden toplanarak çuvallar halinde kıyıya çıkarıldığı belirlendi. Denizden midye çıkaran ve gözaltına alınan kaçak midye avcıları Ö.A., A.A. ve Y.K.'ya "Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapmak" gerekçesiyle toplamda 49 bin 683 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler, tekrar canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılmaları adına denize bırakıldı.