Kaçak balık avcılarına 18 santim denetimi

"EL KOYDUĞUMUZ ÜRÜNLERİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denizde, karada, karaya çıkış noktalarında denetimlerin sıklaştığını belirterek, "Balık halinde ve içinde bulunduğumuz perakende satış noktalarında, her yerde denetimlerimizi yapıyoruz. Denizde zaman, boy, yer yasaklarına bakıyoruz. Karaya çıkış noktalarında boy yasaklarına bakıyoruz. Satış noktalarında da boy yasaklarını ve hijyeni denetledik. Nerede yapıyorlar? Dolaplarında herhangi bir problem var mı? Onlara da bakmış olduk. 1380 sayılı kanun değiştikten sonra, değişiklikler tekrar şekillendi. Artık el koyduğumuz ürünler tekrar ticari mal haline gelmiyor. Eskiden milli emlak vasıtasıyla satılıyordu. Burada da şu var; el koyduğumuz ürünleri bir şekilde hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Darülaceze, Kızılay gibi kurumlara veriyoruz" dedi.