Kaçak billboardlar üzerinden milyonluk vurgun iddiası

Büyükşehir Belediyesi'nin şartnamedeki ürünlerin nerede konumlandırıldığını kontrol etmemesi tepkiye yol açarken, İzmir'deki reklam ajansları bir ihaleyle bütün reklam ünitelerinin tek bir firmaya vermesinin tekelleşmeye, haksız rekabete ve kentin reklam çöplüğüne dönmesine neden olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 931 mevcut reklam ünitesinin kiraya verilmesi ve 2 bin 770 adet yeni reklam ünitesinin de oluşturulması amacı ile toplam 3 bin 701 adet reklam alanının işletilmesi için 10 yıllık reklam ihalesine çıktı. İzmirli birçok reklam ajansı şartnamedeki ağır koşullar nedeni ile ihaleye giremedi. Kazanan 'Kentvizyon' firması oldu. Firmaya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler, sair alanlar, raylı sistem istasyonları ve bekleme alanlarının yanı sıra tramvay ve gemi gibi toplu taşıma araçlarının üzerlerine reklam koyma ve işletme hakları verildi.

ÇEŞME'DE SEZONLUK REKLAM PANOSUNUN KİRASI 450 BİN LİRA

Firma ana arterlerde olduğu ve zarar ettiği gerekçesi ile diğer reklam ajanslarının ilçelere diktiği reklam ünitelerini Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı marifetiyle söktürdü. İddiaya göre şartnamedeki coğrafi koordinatların dışına çıkan firma, Beydağ ve Bayındır gibi uzak ilçelere dikmesi gereken totemleri daha fazla reklam geliri elde etmek için şehir merkezi ya da Çeşme ve Seferihisar gibi tatil beldelerine dikti. Çeşme'de 1 adet 'kuleboard' adı verilen reklam panosunun sezonluk kirasının 450 bin lira olduğu, şartnameye göre 2 adet kuleboard olması gereken ilçede 50'ye yakın kaçak totemin yer aldığı, Büyükşehir'e yıllık 24.5 milyon lira ödeyen firmanın sadece bir sezonda buradan 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca fiyatların reklam alanının bulunduğu konum ve ilçeye göre de farklılık gösterdiği vurgulandı.

MİLYONLARCA LİRALIK KAZANÇ

Firmanın ortalama 8 ayda 1650 billboarddan 29 milyon, 50 tane değiştiricili billboarddan 2 milyon 400 bin, 50 tane giantboarddan 20 milyon, 625 tane CLP'den 3 milyon 400 bin, 83 megalighttan 12 milyon, 30 tane lightboxtan 12 milyon, 50 kuleboardtan 25 milyon, 38 tramvayın dış yüzünün giydirilmesinden 17 milyon lira olmak üzere milyonlarca lira kazandığı iddia edildi. Şartnamede ilçelere konulacak reklam ünitesi sayısının belli olduğunu, firmanın en düşük fiyat ortalaması göz önüne alındığında yıllık 50-60 milyon lira kazanç elde etmesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, "Şartnamedeki reklam ünitesi envanteri ile ilçelere konulması gereken reklam ünitesi sayısı birbirini tutmuyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan bu ürünleri neden kontroller etmiyor? Şartnamedeki koordinatlara neden uyulmuyor? Sayılmayan ürünler yüzünden haksız kazanç kimin cebine giriyor? Çeşme'de 1 megalight ya da kuleboard reklam panosu kirası sezonluk 450 bin lira. Gidin her ikisinden de 40'ın üzerinde kaçak dikilmiş reklam ünitesi var. Çeşme reklam çöplüğüne dönmüş durumda. Firmanın kaçak ve koordinat dışı diktiği reklam panolarından haksız yere elde ettiği gelir ortalama yıllık 100-150 milyon lira. Bu para kimin cebine giriyor? Belediyenin kasasına girmiyorsa o zaman kamu zararı var. Kentteki reklam alanlarının tamamını tek bir firma belirliyor çünkü karşısında rakibi yok. Bu haksız rekabet değil mi? Şimdi yaz sezonu açıldı diye fiyatlara zam yapıldı. Toplasanız İzmir'de 10 tane reklam ajansı var. Biz iş yapamazsak burada çalışan 200 kişi, hatta aileleri ne yapacak?" diye tepki gösterdi.