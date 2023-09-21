Kaçak botoks ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı ilaç operasyonu düzenledi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; satışa hazır halde ve kutulama aşamasında 724 kaçak botoks ilacı, 257 botoks ilacı maddesi, basıma hazır halde 100 boş ilaç kutusu, 153 dolgu maddesi, yüz dolgu ilaçları, 200 adet kullanım kılavuzu, 60 afet prospektüs, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, yedi mermi, botoks aşamasında kullanılan çok sayıda dolgu maddesi, anestezi kremi, paketleme aşamasında kullanılan etiket, zımba ve çekiç gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi. El konulan malzemelerin piyasa değerinin 3.5 milyon lira olduğu ifade edildi. İki suç ortağı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.