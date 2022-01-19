Kaçak cep telefonu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-Örgütlü olarak gümrük kaçağı cep telefonu satışı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.



Haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu 135. Madde kapsamında, geçtiğimiz yılda gerçekleştirilen farklı tarihlerdeki 16 ayrı operasyonda, 10 bin 879 adet tuşlu, 156 adet akıllı cep telefonu ile birlikte yakalanan ve daha sonra serbest bırakılan 33 şahsa yönelik, bugün sabah saatlerinde İstanbul Merkezli 12 ilde operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda yakalanan 33 şüpheli şahıstan 10'u gözaltına alındı. 23 şüpheli hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak, işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.