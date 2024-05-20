Kaçak cihazlarla yakalandılar! Piyasa değeri 100 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yasa dışı yollarla ülkemize getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden iki kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda "CE Belgeleri" ve "Test Raporları" bulunmayan kaçak güzellik merkezi cihazları ele geçirildi. Piyasa değeri 100 milyon lira olan 76 adet Lazer Epilasyon, EMS ve Cilt Bakım Cihazı'na el konuldu.