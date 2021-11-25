Haberler Yaşam Haberleri Kaçak cinsel gıda takviyesi imalathanesine baskın: 10 milyon liralık kaçak ürüne el konuldu
Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:36 Son Güncelleme: 25.11.2021 17:00

Kaçak cinsel gıda takviyesi imalathanesine baskın: 10 milyon liralık kaçak ürüne el konuldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kaçak cinsel gıda takviyesi imalathanesine baskın: 10 milyon liralık kaçak ürüne el konuldu

Kayseri polisi kaçak cinsel içerikli gıda takviyesi üretiminin yapıldığı 3 imalathaneye operasyon yaptı, ithalatı özel izne tabi sildenafil maddesinin de ele geçirildiği operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan gıda takviyelerine el konuldu.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren çalışmalar sonunda kaçak olarak cinsel içerikli gıda takviyesi üreten 3 imalathaneyi tespit etti.

Polis merdiven altı üretimlerin yapıldığı Doğu Sanayi Sitesindeki imalathanelere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler cinsel gıda takviyesi yapımında kullanılan 3.5 ton bal, 4 milyon çikolata ve 100 kilogram sildenafil maddesi ele geçirdi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği özel izin ile ithalatı gerçekleştirilen Sildenafil maddesinin ürünlere katılarak cinsel performansın artırıldığı belirtildi.

2 milyon lira değerinde çikolatanın da ele geçirildi imalathanenin sağlıksız koşulları ise dikkat çekti.

Piyasa değeri 10 milyon lira! Kaçak cinsel gıda takviyesi imalathanesine baskın | Video

Polis imalathanede çalışan iki kişiyi gözaltına alırken, üretilen cinsel içerikli gıda takviyelerinin Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek piyasaya sürüldüğü öğrenildi. İmalathanedeki kaçak ürünlere polis el koyarken paketlemede kullanılan ambalajlar ise geri dönüşüme gönderildi.

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Kaçak cinsel gıda takviyesi imalathanesine baskın: 10 milyon liralık kaçak ürüne el konuldu
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