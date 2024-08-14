Kaçak cüzdan operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait ürünlerin kaçak olarak piyasaya sürüleceğini bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda bu ürünlerin Fatih'te 3 farklı depoda saklandığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 120 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 108 bin 70 cüzdan ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.