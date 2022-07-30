Haberler Yaşam Haberleri Kaçak danışmanlar gözaltına alındı! İş yerine 42 bin lira ceza…
Giriş Tarihi: 30.7.2022 09:32 Son Güncelleme: 30.7.2022 10:00

Kaçak danışmanlar gözaltına alındı! İş yerine 42 bin lira ceza…

İstanbul’da “Danışmanlık Hizmeti” adı altında haksız kazanç sağlayan ve çalışma izinleri bulunmayan yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Çalışma izinleri olmayan iki kişinin çalıştırıldığı iş yerine 42 bin 884 lira ceza kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kaçak danışmanlar gözaltına alındı! İş yerine 42 bin lira ceza…

İstanbul Polisi; sosyal medya üzerinden "Danışmanlık Hizmeti" adı altında özellikle yabancı uyruklu kişilerin bilgisizliklerinden istifade ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen iki kişiyi yakaladı.

Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki iş yerlerinde çalışma izinleri olmadan çalıştıkları tespit edilen B.N. ve B.A. isimli yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. İş yerine toplamda 42 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Kaçak danışmanlar gözaltına alındı… İş yerine 42 bin lira ceza… | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB AÇIKLADI! Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 okulların açılacağı tarih ve ara tatil günlerini MEB açıkladı!
Özlem Gürses'ten itiraf gibi açıklama! AK Parti'nin projeleri Altılı Masa'ya sızdırılıyor
Son dakika: Melih Gökçek A Haber'de ANKAPARK'ın gerçeklerini anlattı!
Son dakika: Rusya'dan Akkuyu için 15 milyar yatırım! Peşin olarak aktarılacak
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başlıyor! 2022 e devlet Aile Destek Paketi başvuru şartları neler, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
SON DAKİKA HABERİ | İşte Irak’ta Türkiye üzerinden oynanan kirli senaryonun şifreleri
FETÖ firarisi Kamil Maman'dan 15 Temmuz itirafı! Cemaatin planıydı
Muharrem ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir? 2022 Mübarek Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır, okunacak dualar nelerdir?
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak danışmanlar gözaltına alındı! İş yerine 42 bin lira ceza…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA