İstanbul Polisi; sosyal medya üzerinden "Danışmanlık Hizmeti" adı altında özellikle yabancı uyruklu kişilerin bilgisizliklerinden istifade ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen iki kişiyi yakaladı.
Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki iş yerlerinde çalışma izinleri olmadan çalıştıkları tespit edilen B.N. ve B.A. isimli yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. İş yerine toplamda 42 bin 884 lira idari para cezası kesildi.
Kaçak danışmanlar gözaltına alındı… İş yerine 42 bin lira ceza… | Video