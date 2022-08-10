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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:21 Son Güncelleme: 10.8.2022 11:35

Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş

Adana’da jandarma ekipleri bir eve yaptığı baskında 82 kök kenevir ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirdi. Esrar yetiştirilen evin elektriğinin de kaçak olduğu tespit edildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen U.B'nin adresine operasyon düzenledi. Baskında evde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi kullanılan üç odada saksılara ekili 82 kök Hint keneviri ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi.

Elektrik firması görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi. Gözaltın alanın U.B.'ye, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle cezai işlem de uygulandı.

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Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş
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